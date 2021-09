Condominio infestato dai calabroni killer venuti dall'Asia, paura ai Parioli: inquilini scesi in strada

03 settembre 2021 a

L’ultima tragedia della Roma zoo di Virginia Raggi. Sono arrivati dall’Asia i calabroni killer, mangiano le api e distruggono un alveare in pochi minuti e anche se da soli attaccano l’uomo. La puntura è terribilmente dolorosa. Ne sa qualcosa una signora romana di un condominio preso in ostaggio da uno sciame dei terribili insetti. Scene da panico ai Parioli, in via Sebastiano Conca, dove i residenti di uno stabile hanno dovuto chiamare il 118 e sono scesi in strada per paura del calabrone asiatico che aveva infestato la palazzina.

"Abbiamo paura, ci sono tanti bambini e non vorremmo davvero che fossero punti da quegli insetti" dice un inquilino al Messaggero che ha raccontato la storia. A essere punta in cucina da un presunto calabrone asiatico è stata una donna intorno alle 18 che ha cercato di mettere in salvo i suoi due bambini e alla fine è stata punta su un piede. provocando un enorme gonfiore. Dopo i soccorsi le dodici famiglie hanno abbandonato in fretta e furia lo stabile.

Dopo un po' sono risaliti nei propri appartamenti assicurandosi di chiudere bene le finestre. Il primo avvistamento c'è stato circa tre giorni fa, quando i residenti si sono accorti che i pericolosi insetti aumentavano ed entravano negli appartamenti. "Abbiamo scoperto che hanno fatto un nido in una intercapedine del muro esterno al quarto piano, sono davvero tantissimi". I vigili del fuoco possono intervenire solo dentro le case, per questo i condomini hanno chiamato una ditta privata di disinfestazione.

Il calabrone gigante asiatico detto anche vespa mandarinia o calabrone giapponese è il più grande del mondo: lungo circa 45 millimetri, con un'apertura alare di circa 75 e un pungiglione lungo di 6 con il quale inietta il veleno. Le prime segnalazioni in Italia risalgono al 2012 ma c'è stato un boom di avvistamenti nel 2018, anche se la presenza dell'insetto nel nostro paese non è stata confermata ufficialmente.

