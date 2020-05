Allarme vespa killer. Come riconoscere il calabrone asiatico che minaccia le api e l'uomo

La vespa killer arrivata da Cina e Giappone uccide le api ed è molto pericolosa per l'uomo. La vespa velutina, detta anche calabrone asiatico o dalle zampe gialle ha fatto scattare l'allarme in diverse regioni italiane. Perché si è guadagnata il soprannome di killer è presto detto: attacca le api in volo per sventrarle e mangiarne il polline. La nuova specie di imenottero, i cui esemplari misurano circa tre centimetri e volano a 40 chilometri orari di velocità, è stata individuata in Abruzzo, Toscana, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna. Oltre a fare strage di api e di miele distruggendo gli alveari le vespe velutine possono attaccare l'uomo. Tra Giappone e Cina si parla di cento morti l'anno. Inoltre chi viene punto può riportare danni permanenti a fegato e cuore.

Il calabrone asiatico è arrivato in Europa nel 2004 ma fino in Italia era stato avvistato solo in Liguria, anni fa. A quanto pare dovremmo conviverci a lungo, almeno secondo l'entomologo Enzo Moretto che in un'intervista a Repubblica ha spiegato che "non è semplice fermare insetti di questo tipo" perché non bastano le trappole ma serve la tecnologia, chip da inserire negli insetti per tracciarne gli spostamenti e individuare gli alveari.

Ma come fare a riconoscere un esemplare di calabrone killer? Lo spiega il sito vespavelutina.eu: "La Vespa velutina è caratterizzata da un torace di colore bruno molto scuro, tendente al nero. I primi tre tergiti (le "strisce" della vespa, ndr) addominali sono di colore bruno scuro con il margine posteriore di colore giallo o giallo-rossastro, il quarto tergite è quasi interamente di colore giallo-rossastro, con l’estremità dell’addome bruno-rossastra. Le zampe sono scure, tranne le estremità (tarsi) di colore giallo, da cui il nome volgare Calabrone a zampe gialle. La parte frontale della testa (capo) è di colore giallo aranciato e le antenne sono di colore nero nella parte superiore e bruno in quella inferiore. La dimensione delle operaie varia tra 19-30 mm, l’apertura alare tra 37-50 mm". A pungere sono solo le femmine - operaie e regine - perché gli esemplari maschi non hanno il pungiglione.