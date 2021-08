Anzaldi mostra in video la sfida dei cinghiali al suo cane

11 agosto 2021 a

A Roma una passeggiatina serale con il proprio cane può costare cara. Assai cara. Come dimostra questo video postato su facebook da Michele Anzaldi in cui si vede il suo cane minacciati da alcuni cinghiali. Il tutto è accaduto sul marciapiede di via Igea, alla Camilluccia.

Il peggio non è avvenuto solo per la presenza sul marciapiede di una piccola staccionata di legno. Ma cosa sarebbe successe se non ci fosse stata? E che sarebbe successo se lì ci fossero stati bambini o altri inermi cittadini a spasso per il loro quartiere? "La completa assenza di gestione dell'invasione di cinghiali per le strade di Roma può causare danni irreparabili per l'incolumità dei cittadini, dei loro bambini e degli animali domestici - tuona Anzaldi su Facebook - Dobbiamo aspettare l’ennesima tragedia prima che si faccia qualcosa? I candidati sindaco che aspettano a prendere impegni chiari su questo, dopo i tanti incidenti stradali e non solo che ci sono stati, addirittura mortali? Ieri il mio cane in via Igea, di fronte alla rinomata Farmacia Igea, è stato circondato da una dozzina di cinghiali e cinghialini, come purtroppo accade a tanti cittadini: se fosse stato ferito e ucciso, chi avrebbe ripagato la sua vita e la perdita di un affetto così caro? E se invece, viceversa, un cittadino per difendersi e difendere i suoi affetti dovesse uccidere un cinghiale, in quanti guai cadrebbe? Rischiamo che qualche romano esasperato dissemini la città di polpette avvelenate? In 5 anni la Giunta Raggi non ha fatto assolutamente nulla, aggravando ancora di più il problema: ennesimo motivo per mandarla a casa".

