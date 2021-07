Autocisterna si ribalta in via Pratica di Mare. Era piena di cherosene

Massimiliano Gobbi 08 luglio 2021 a

a

a

Autocisterna di cherosene si ribalta in via di Pratica di Mare a Pomezia. È successo all'altezza dell'incrocio con via di Castel Romano. Il mezzo sembra che era diretto all'aeroporto militare ma per cause ancora da accertare ha finito il suo tragitto rovesciato, con la motrice finita nella cunetta. Per fortuna non risultano feriti e auto coinvolte.

Schianto sul Grande Raccordo Anulare, muore motociclista

Sul posto è stata allarmata la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di via Genova che ha immediatamente inviato diverse squadre provenienti dal distaccamento di Pomezia per mettere in sicurezza l'intera area. Disagi e ripercussioni al traffico lungo via Pratica di Mare in direzione Pomezia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.