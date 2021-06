Brutto incidente sulla Milano-Napoli, quattro feriti e traffico bloccato

11 giugno 2021 a

a

a

Paura, code, carambola e feriti. L'inizio del week end è nero sull’autostrada A1 Milano - Napoli dove, intorno alle 15, è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli, all’altezza del km 591. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto e una moto e quattro persone sono rimaste ferite. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale, oltre al personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Il traffico è stato quindi incanalato su una corsia e si sono registrati fino a 10 Km di coda verso Napoli. Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Napol, per evitare di trovarsi imbottigliati nel traffico è stato consigliato di uscire a San Cesareo, sulla Diramazione di Roma Sud, percorrere la strada statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Colleferro. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti «My Way» in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.