Schianto sul Grande Raccordo Anulare, muore motociclista

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma nella corsia di marcia della complanare esterna all’altezza dell’uscita 32 «Via della Pisana» (km 63,500).

Sul tratto di strada per ore il transito è stato consentito in corsia di sorpasso. L’incidente, le cui cause sono al vaglio delle forze dell’ordine, ha visto coinvolta una moto sulla quale viaggiava la vittima. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità.

