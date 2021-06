Tremendo schianto sull'Aurelia, muore uomo di 58 anni

M. G. 28 giugno 2021 a

Ennesimo scontro sul litorale romano, muore un uomo di 58 anni, 2 feriti in codice rosso. È successo su via Aurelia all’altezza del km 35.7, nel comune di Ladispoli, in direzione Roma.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Cerveteri (26/A) che hanno constatato il coinvolgimento di tre autovetture con i relativi conducenti. A seguito del forte impatto, un uomo di anni 58 ha perso la vita. Feriti gli altri 2 conducenti, estratti con le attrezzature da taglio dai vigili del fuoco. In codice rosso, entrambi, sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 intervenuti con due eliambulanze. Dopo le prime cure, sono stati immediatamente trasportati in ospedale.

