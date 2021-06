Ardea, nuovo sopralluogo nella casa di Andrea Pignani. Cosa cercano gli investigatori

Massimiliano Gobbi 17 giugno 2021 a

a

a

Nuovo sopralluogo questa mattina, alle ore 10, nella villetta di Andrea Pignani, morto suicida dopo aver ucciso a colpi di arma da fuoco i due bambini di 5 e 10 anni, David e Daniel Fusinato, insieme al 74enne, Salvatore Ranieri al parco del Consorzio Colle Romito ad Ardea, sul litorale romano.

La strage degli innocenti di Ardea. Un'esecuzione, ma troppe ombre sulla follia

Mentre si attende il responso degli esami autoptici e gli accertamenti tossicologici del killer Pignani, i carabinieri hanno chiuso la strada dove abitava, e iniziato una nuova perquisizione nella villetta.

"Diverse responsabilità". Il terribile sospetto della criminologa: terapie inutili e quell'arma...

Nei giorni precedenti, infatti, era stato sequestrato tablet, computer e cellulare dell’uomo per scoprire l’eventuale presenza di elementi utili alle indagini e per capire i motivi che hanno spinto Andrea Pignani a uscire di casa armato domenica mattina e compiere la strage. Gli investigatori, su delega della procura, sono oggi alla ricerca di nuovi elementi per ricostruire la personalità dell’omicida, verificando se ci siano in casa manoscritti o altri documenti che possano essere di aiuto alle indagini.

La normalità social del killer di Ardea. Cani, poesia e una fidanzata misteriosa

Al vaglio degli inquirenti anche la posizione della madre di Pignani, soprattutto per quanto riguarda la mancata denuncia della pistola di proprietà del marito, ex guardia giurata, morto nei mesi scorsi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.