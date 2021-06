Andrea Pignani, la normalità social del killer di Ardea. Cani, poesia e una fidanzata misteriosa: "Dai un tocco speciale alle cose"

Davide Di Santo 14 giugno 2021 a

Farfalla di sogno, somigli alla mia anima. Aveva scelto un verso di Pablo Neruda tratto dalla poesia "Mi piaci silenziosa", Andrea Pignani, come sottotitolo del suo blog su internet. Il killer di Ardea si è suicidato in casa dopo aver ucciso a colpi di pistola tre innocenti, i piccoli David e Daniel Fusinato e il 74enne Salvatore Ranieri, e aver mancato un quarto bersaglio umano nelle stradine del comprensorio di Colle Romito.

Le indagini chiariranno anche quanto affermato nelle ultime ore sulla salute mentale del 34enne, se era stato denunciato per le minacce ai vicini, le responsabilità sul possesso dell'arma del padre, se era in cura per disturbi psichici, se qualcosa poteva essere fatto per evitare una tragedia assurda. E quello che appare dalla sua presenza social contrasta incredibilmente con la strage messa in atto a sangue freddo domenica 13 giugno nel comprensorio sul litorale romano.

Mr Hyde's Portal, questo il titolo dello spazio Altervista curato da Pignani, riprende il nickname che il 34enne laureato in ingegneria informatica utilizzava anche sul social network fotografico Flickr e tra i post spicca la foto con una ragazza, in atteggiamenti di intimità. Si tratta dello screenshot del profilo di un social network utilizzato, soprattutto in America Latina, per gli amanti degli animali e per favorire l'incontro tra persone per l'adozione di cani e gatti.

Proprio su questo sito il profilo di Andrea è collegato a quello di una ragazza, definita la sua fidanzata, che potrebbe essere quella della foto. L'indirizzo email indicato è esistente e le generalità riportano la nazionalità messicana, così come sono presenti su Facebook numerosissimi profili che rimandano, proprio in quel Paese, al nome indicato ma senza riferimenti all'Italia o ad Andrea. Una ragazza virtuale? Una relazione a distanza?

Sfogliando i post di Pignani su Adopta-me, questo il nome del social, ci sono gli scatti con il cane Argo: i biscotti in forno per il beagle e i giochi spensierati con lui. Una foto riceve i commenti emozionati della fidanzata, che scrive in spagnolo: "Questa foto di Argo è perfetta. Mi incanta, è incredibile. Come sempre dai un tocco speciale alle cose". Un video mostra Andrea giocare in un giardino con il cane, momenti spensierati in cui quello che sarà il killer di Ardea sorride mentre fa impazzire il cagnolino che segue forsennato l'acqua che esce da un tubo.

Nel sito di Pignani, invece, sono tuttora visibili diversi post. Quasi tutti sono poesie e brani di romanzi di autori internazionali, molti latini, foto di Salvador Dalì, brani del Cyrano de Bergerac, canzoni della star dell'hard rock Ozzy Osbourne ma anche dipinti antichi e immagini evocative del lancio della missione spaziale Endeavour.

Tra le passioni coltivate da Pignani quelle della fotografia, con scatti di viaggi in Europa, e la letteratura. Gli ultimi libri letti, nei mesi del secondo lockdown, sono titoli di fantascienza come quelli del Ciclo di Dune di Frank Herbert, e classici della letteratura come Memorie dal sottosuolo e Delitto e castigo di Dostoyevsky, La coscienza di Zeno di Italo Svevo, e Catch-22 di Joseph Heller, romanzo di formazione dalla vocazione anti-bellica da cui è stata tratta recentemente una serie tv diretta da George Clooney.

Un'esistenza virtuale fatta di amore per gli animali, poesia e buone letture. La realtà è un'altra cosa.

