Massimiliano Gobbi 15 giugno 2021 a

È in emanazione una ordinanza sindacale per la proclamazione del lutto cittadino domani ad Ardea. Ci saranno bandiere a mezz'asta e un momento di raccoglimento alle 12 in tutti gli esercizi commerciali. A comunicarlo il presidente del consiglio comunale Lucio Zito.

