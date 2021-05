L'open day per il vaccino AstraZeneca esteso agli over 35: ora è aperto ai nati dal 1986 in poi

21 maggio 2021 a

L’open day AstraZeneca che il Lazio promuove per domani e domenica, 22 e 23 maggio, in origine previsto solo per gli over 40, si allarga anche alla fascia 35-40 anni. Lo rende noto Salute Lazio, che comunica: «Data la disponibilità di ulteriori dosi, da ora è possibile ritirare il Ticket Virtuale anche per gli over 35 (nati dal 1986 e anni precedenti)».

Per ritirare il ticket virtuale, fino ad esaurimento disponibilità, il link è https://ufirst.page.link/open-day-regione-lazio.

