Coronavirus, il bollettino di oggi sorprende per un numero

Calo dei casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Ma torna a salire il numero dei morti, in controtendenza rispetto agli ultimi giorni. Il dato contenuto nel bollettino del Ministero della Salute indica 5.218 nuovi positivi, in discesa rispetto ai 5.741 della giornata precedente, questo nonostante la crescita dei tamponi processati, 269.744 e che determina un tasso di positività che torna sotto il 2%, esattamente all’1,93%.

Tornano però a crescere i decessi, 218 (+54). I guariti sono 12.695 mentre gli attualmente positivi vedono un calo complessivo di 7.698 unità attestandosi su un totale di 291.788.

I dimessi/guariti sono 12.695, per un totale di 3.766.660 dall’inizio dell’epidemia. Sono 1.469 le persone ricoverate in terapia intensiva, 75 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi tornano sotto quota diecimila: non accadeva dallo scorso ottobre e ora sono 9.925.

A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (847), la Campania (705), la Sicilia (493) e il Lazio (471).

