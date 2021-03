Laura Corrotti a difesa dei disabili: "Inaccettabili i dati Atac sugli impianti"

Massimiliano Gobbi 04 marzo 2021 a

Nella Capitale sono in tutto 117 gli impianti inaccessibili, tra scale mobili e ascensori nelle metro di Roma: un dato che rende difficile la vita soprattutto alle persone con disabilità e che è stato reso noto dai tecnici Atac in commissione Trasparenza in Campidoglio. Sul tema è intervenuta Laura Corrotti, consigliera regionale della Lega e responsabile regionale del partito per il Dipartimento Politiche sociali e Disabilità.

“Sono fuori dal mondo e contro ogni politica di inclusione sociale i dati forniti dai tecnici Atac in commissione Trasparenza al Comune di Roma: nelle metro, ad oggi, sono ben 117 gli impianti inaccessibili ai disabili, chiusi per infiltrazioni d'acqua, per guasti tecnici o perché non rispettano le norme anti-Covid. Numeri inaccettabili per una Capitale che si vanno a sommare ai molteplici disservizi con i quali i romani devono fare quotidianamente i conti. E’ quanto mai urgente l'abbattimento delle barriere per migliorare la vita di una categoria di persone che non merita di non poter nemmeno accedere ai mezzi di trasporto pubblico. I trasporti, così come sono proposti, non sono democratici perché i disabili ne sono estromessi con forza”, commenta la Corrotti.

