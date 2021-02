Viaggiano aggrappati all'autobus, scene da favela in centro a Roma

01 febbraio 2021 a

a

a

Scene da favelas brasiliane a Roma che fanno venire in mente l'autobus preso al volo da Fantozzi, saltando dal balcone vista tangenziale. Le foto che girano sui social in queste ore stanno indignando moltissimi utenti: ma come si può permettere una cosa del genere?

La metro A è ko, a Termini scatta l'assalto ai bus. Oltre al danno il rischio Covid

Parliamo degli scatti che ritraggono due uomini letteralmente aggrappati a un autobus in movimento. Le foto sono state scattate in via di Porta Maggiore, dunque una zona piuttosto centrale della Capitale. Poco si sa dell'impresa dei due, se sia un espediente per non pagare il bilgietto (certo, i controlli non sono poi così stringenti sui mezzi di Roma) o un nuovo, più adrenalinico modo di viaggiare. C'è chi ipotizza, invece, che si siano attaccati al bus (non al proverbiale tram) per evitare di entrare in contatto con altri passeggeri ed esporsi così al rischio di contagio di Covid-19.

I due sono in piedi sul paraurti dell'autobus e si tendono con le mani all'attaccatura del vetro posteriore del mezzo procede nel traffico cittadino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.