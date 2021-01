Roma, Matteo Salvini fa tremare Virginia Raggi: "La Lega e i romani ti manderanno a casa"

23 gennaio 2021 a

a

a

"Prepara gli scatoloni, a primavera la Lega e i romani ti manderanno a casa". Il leader della Lega Matteo Salvini fa tremare la sindaca della Capitale Virginia Raggi dopo l'ennesimo terremoto che ha scosso il Campidoglio. Con una nota diffusa poco dopo le 22 la Raggi ha messo all'angolo il suo vice Luca Bergamo rimuovendolo e riprendendosi le deleghe alla Cultura. Stessa azione contro l'assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro Carlo Cafarotti. Il motivo? "Diversità di visioni politiche per il futuro di Roma" si legge nella nota diffusa. L'affondo del leader della Lega arriva subito: Salvini twitta l'avviso di sfratto al primo cittadino ricordando tutti i licenziamenti della sindaca dall'inizio del suo mandato e il conseguente disastro in Campidoglio: "Raggi in questi anni ha licenziato 2 vicesindaci, 17 assessori, un capo di gabinetto, un capo del personale, 6 tra alti dirigenti e dirigenti in Acea, 7 in Atac, 5 in Ama". Poi avverte: "Prepara gli scatoloni, a primavera la Lega e i Romani ti manderanno a casa". Ore contate?

Raggi in questi anni ha licenziato 2 vicesindaci, 17 assessori, un capo di gabinetto, un capo del personale, 6 tra alti dirigenti e dirigenti in Acea, 7 in Atac, 5 in Ama. Prepara gli scatoloni, a primavera la Lega e i Romani ti manderanno a casa. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 23, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.