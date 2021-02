Sparatoria in strada a Tor Bella Monaca: ferita un'anziana, caccia a due uomini

27 febbraio 2021 a

a

a

Paura a Tor Bella Monaca, dove intorno alle 15 si è verificata una sparatoria. Dalle prime informazioni raccolte, sarebbe stata ferita di striscio da un colpo di pistola una donna anziana che passava lì per caso. È accaduto in via Amigo Aspertini e sul posto la polizia sta indagando sull'accaduto.

Da una prima ricostruzione degli investigatori, sembra sia trattato di una sparatoria tra due uomini che si sono poi allontanati. La donna ferita non sarebbe grave. L’anziana di 80 anni, secondo quanto riporta l'AGI, sarebbe stata medicata sul posto e si troverebbe già a casa. La sparatoria è avvenuta nei pressi dell’edicola di via Amigo Aspertini, dove ora sono presenti i poliziotti della Squadra Mobile, i colleghi del Reparto Volanti e del commissariato Romanina e la Polizia Scientifica. (foto Della Mura)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.