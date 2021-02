La funivia di Casalotti non serve? Raggi: "Si smonta e rimonta da un'altra parte"

10 febbraio 2021 a

Fa discutere un commento social postato dal profilo della sindaca Virginia Raggi in merito al progetto della funivia Casalotti-Battistini. Ad una richiesta di chiarimenti sulla maggiore convenienza della funivia rispetto alla metropolitana, il profilo Facebook della Raggi ha replicato ad un utente che: "Le due opere non sono incompatibili, anche perché la funivia qualora non dovesse più servire si smonta e si può rimontare da un’altra parte, mentre il prolungamento della metro richiede finanziamenti molto maggiori". Ad accorgersi del commento il blog Odissea Quotidiana, che segue le vicende del trasporto pubblico cittadino, che ha postato lo screenshot ironizzando "quindi la fanno con i Lego?"

La Raggi ha spiegato sul suo profilo Fb: "Siamo andati avanti con l'iter: abbiamo appena approvato in Giunta il progetto di fattibilità per realizzare quest'opera. La funivia avrà sette stazioni: i capolinea di Battistini e Casalotti e cinque fermate intermedie ad Acquafredda, Montespaccato, Torrevecchia, Campus e Collina delle Muse. Le cabine arriveranno alle fermate ogni 10 secondi: questo significa che non ci saranno inutili tempi di attesa per i passeggeri. Un bel vantaggio per chi la utilizzerà".

