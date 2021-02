Roma affonda e la Raggi fa le passerelle. Gasparri e Calabria annientano la sindaca

01 febbraio 2021 a

La Capitale affonda e la sindaca Virginia Raggi fa le passerelle in Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati. Lo denunciano Maurizio Gasparri e Annagrazia Calabria di Forza Italia. “La Commissione Affari costituzionali della Camera non è e non può diventare il palcoscenico di Virginia Raggi. L’audizione del sindaco di Roma, fissata dal Presidente della Commissione Brescia per il prossimo 3 febbraio, rischia di trasformarsi in una inutile passerella dell’amministrazione grillina, lasciando sullo sfondo i veri problemi della Capitale”. Lo dichiarano in una nota il senatore Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento di Forza Italia Roma Capitale, e la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, vice presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera.

“I 150 anni di Roma Capitale d'Italia, che si celebreranno proprio mercoledì prossimo, dovrebbero essere l’occasione per ribadire l'orgoglio, l'identità e la storia di Roma come capitale dello Stato unitario. Invece - proseguono - questa occasione arriva nel punto più basso della parabola della Città, immersa nel degrado e vittima dei disservizi. Per Roma serve una seria iniziativa istituzionale: continuiamo a chiedere che venga finalmente incardinata la proposta di legge di Forza Italia, tesa a riconoscere alla Capitale effettivi poteri e adeguati mezzi economici. Roma chiede fatti, non parole. Serietà non Raggi”, concludono.

