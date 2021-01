Miozzo si arrabbia con la Raggi: troppi assembramenti, usi i droni

31 gennaio 2021 a

a

a

Gli esperti del governo bacchettano i sindaci e in cima alla lista ci sono le immagini di via del Corso strapiena nel fine settimana che precede l'ingresso in zona gialla mi quasi tutte le regioni italiane, Lazio compreso. La sindaca Virginia Raggi deve vigilare, è il pensiero del coordinatore del Cts Agostino Miozzo, certe scene sono inaccettabili.

Sesso e balli proibiti nel locale a luci rosse strapieno: denunce e multe

"Le immagini degli assembramenti nelle città sono inaccettabili. Siamo in piena emergenza, la pandemia è fortemente diffusa nel Paese. I sindaci devono vigilare, non posso vedere Via del Corso a Roma così piena. O i Navigli a Milano. I Comuni facciano qualcosa", è l’appello di Miozzo, coordinatore del Cts, a partire dai sindaci, che con l’AGI sottolinea: "Capisco che non si può chiedere alle forze dell’ordine di disperdere 50mila persone, per quello dico che bisogna prevenire. Usino i droni, chiudano gli accessi, insomma facciano qualcosa perché in emergenza si interviene, anche se si teme di subire un calo di popolarità".

"Perché non usiamo gli anticorpi monoclonali". Ricciardi, il consulente del governo striglia l'Aifa in tv

"Le immagini che abbiamo se da un punto di vista ci fanno comprendere che il Paese, gli italiani sono esasperati e non vedono l’ora di tornare alla normalità ma ci dobbiamo rendere conto che non siamo fuori dalla crisi e dall’emergenza. È in corso con troppi variabili che non abbiamo il potere di controllare: le varianti inglesi, sudamericana, brasiliana...la curva può schizzare rapidissimamente verso l’alto", dice a LaPresse il coordinatore del Cts relativamente alle immagini degli assembramenti in diverse città italiane.

Quasi tutti in zona gialla: cosa si può fare da domani. Ma Speranza frena gli entusiasmi

"Sono conseguenza della campagna vaccinale che è abbondantemente in corso e noi dobbiamo arrivare preparati. Non possiamo arrivarci con un Paese in ginocchio, con una campagna che non si può tenere perché gli ospedali sono intasati, i medici sono occupati a salvare la gente in pronto soccorso e non possiamo attivare il territorio che ha bisogno di una situazione relativamente tranquilla".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.