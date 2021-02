Nel Lazio 700 vaccinati su 13mila. L'ira dei medici liberi professionisti: uno scandalo

05 febbraio 2021 a

a

a

Medici liberi professionisti ancora ’discriminati' per la vaccinazione anti-Covid. Nel Lazio - dove la maggioranza (oltre l’80%) dei camici bianchi che lavorano nel Servizio sanitario nazionale hanno fatto la prima e in molti casi anche la seconda dose - tra i 13mila medici liberi professionisti che hanno richiesto il vaccino solo poco più di 700 sono stati vaccinati. E, per di più, non sembra esserci una strategia comune tra le diverse Asl. Eppure sono stati oltre 17.976 i non sanitari ad essere vaccinati.

"L'errore più grave". Covid e vaccini, Boeri fa a pezzi il commissario Arcuri

«Uno scandalo, con i vaccini fatti ai non aventi diritto si sarebbe potuto largamente vaccinare i medici libero professionisti e gli odontoiatri che prestano un servizio a tutela della salute dei cittadini e che corrono per questo dei rischi». A dirlo all’Adnkronos Salute, Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma. «L’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato - ha aggiunto Magi - ci ha garantito che tutti i medici saranno vaccinati entro febbraio. Speriamo vivamente che ciò accada. Ma intanto chiediamo che le Asl operino in maniera comune, non come abbiamo visto in queste settimane con modalità così diverse, creando differenze nelle differenze. Solo così le parole dell’assessore potranno diventare realtà».

"Sono preoccupato". Varianti Covid, il vero incubo del Prof

Nel Lazio, ha ricordato Maggi, ad oggi, sono stati vaccinati «167.970 operatori sanitari e sociosanitari, 17.976 non sanitari, 16.576 ospiti e operatori delle Rsa, 4.130 over 80».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.