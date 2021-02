Varianti Covid, l'immunologo Alberto Mantovani a Piazza Pulita lancia l'allarme: "I vaccini..."

Giada Oricchio 05 febbraio 2021 a

Il tema più scottante dell'emergenza coronavirus è il ritardo con cui l’Italia ha approvato l’utilizzo degli anticorpi monoclonali (usati mesi fa per curare Donald Trump), una tecnologia che un’azienda di Latina distribuisce in tutto il mondo tranne sul territorio nazionale ma a Piazza Pulita, nella puntata di giovedì 4 febbraio, l'immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico IRCCS Humanitas e in collegamento con la trasmissione di Corrado Formigli lancia l'allarme anche sulle varianti Covid.

Anticorpi monoclonali e vaccini, qual è la verità. L'immunologo Mantovani fa chiarezza

“Sono preoccupato e sarebbe sciocco non esserlo - dice Mantovani - Ci sono 4 varianti, ma probabilmente sono di più. Al momento c’è la variante inglese e siamo tranquilli perché i vaccini ci proteggono, siamo più preoccupati per quella nata in Amazzonia a Manaus e quella sudafricana. E’ possibile che i vaccini che abbiamo ci diano protezione, almeno parziale, ci sono dati che lo suggeriscono. Dobbiamo accompagnare i vaccini con la ricerca, dobbiamo sapere chi è il nemico che abbiamo in casa e se è visto dalle nostre difese immunitarie, è stato annunciato che finalmente parte un progetto nazionale, lo avrei voluto un anno fa, ma questo è motivo di ottimismo”.

