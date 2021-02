Covid, la seconda ondata travolge l'Africa ma nessuno lo sapeva

05 febbraio 2021 a

L'Unione Africana (UA) si è assicurata 270 milioni di dosi di vaccino Covid-19 dai produttori per rifornire gli stati membri e integrare il programma Covax. Lo ha annunciato il presidente sudafricano, nonché presidente di turno dell’UA Cyril Ramaphosa, precisando che il continente africano è alle prese con una seconda ondata del nuovo coronavirus, con le infezioni che sono aumentare facendo registrare almeno 3,1 milioni di contagi e 74.600 morti. I vaccini saranno forniti da Pfizer, AstraZeneca, attraverso il Serum Institute of India e Johnson & Johnson, ha detto Ramaphosa che ha annunciato che tutte le 270 milioni di dosi saranno rese disponibili quest'anno, con almeno 50 milioni di dosi disponibili "per il periodo cruciale da aprile a giugno 2021”.

Riguardo al finanziamento, Ramaphosa ha detto che sono stati presi accordi con l'African Export Import Bank (Afreximbank) per sostenere gli Stati membri che vogliono accedere ai vaccini.Afreximbank fornirebbe garanzie anticipate di impegno di approvvigionamento fino a 2 miliardi di dollari ai produttori". C'è anche una stretta collaborazione tra il team dell'AU e la Banca mondiale per garantire che gli Stati membri siano in grado di accedere a circa 5 miliardi di dollari per acquistare più vaccini o per pagare la consegna di vaccini commissionati per loro conto da Afreximbank", ha spiegato Ramaphosa che ha aggiunto: "Questi sforzi mirano a integrare gli sforzi di Covax e ad assicurare che il maggior numero possibile di dosaggi di vaccino sia disponibile in tutta l’Africa quanto prima". Ramaphosa ha affermato che mentre l'iniziativa Covax, co-guidata dall'Organizzazione mondiale della sanità, è stata vitale per la risposta dell'Africa, l'Unione africana era preoccupata che i volumi di Covax da consegnare tra febbraio e giugno fossero sufficienti solo a coprire le esigenze di vaccinazione degli operatori sanitari in prima linea.La struttura Covax mira a rendere disponibili 2 miliardi di dosi di vaccini Covid-19 sicuri ed efficaci entro la fine del 2021.

