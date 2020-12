Tensione alle stelle, troupe di Storie italiane aggredita a Roma: filmava gli assembramenti

I giornalisti Rai erano a Ponte Milvio. Gli aggressori "potrebbero essere ultras"

Clima teso nelle città italiane alle prese con la stretta anti-Covid del governo per le feste di Natale. A Roma una troupe della trasmissione Rai Storie italiane è stata aggredita nel pomeriggio in pieno centro, a Ponte Milvio, mentre stava filmando assembramenti in zona.

Secondo quanto si apprende, i giornalisti si trovavano sul posto per documentare le violazioni delle regole per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Alla vista della troupe di Storie Italiane, la trasmissione di Rai1 condotta da Eleonora Daniele, un gruppo di persone ha aggredito l’operatore, facendogli cadere la telecamera che pare sia rimasta danneggiata. Secondo le prime informazioni, gli aggressori potrebbero essere le legati al mondo gli ultras e del tifo organizzato.

L’operatore Rai avrebbe riportato contusioni, ma ha rifiutato cure mediche nonostante sul posto sia intervenuta un’ambulanza del 118. La vittima sta presentando denuncia presso caserma di Ponte Milvio e sull’episodio indagano i carabinieri di quella Stazione e i colleghi della Compagnia di Roma Trionfale. Anche in questo fine settimana, l'ultimo senza misure da "zona rossa", molti romani si sono recati nelle vie dello shopping per gli acquisti di Natale.

