Ricciardi: Italia messa peggio di tutti. Lo ammette pure il consigliere di Speranza

Anche Walter Ricciardi lo ammette. “Sul Covid stiamo peggio di tutti al mondo”. "Noi abbiamo fatto molto bene nella prima fase, dove siamo stati agevolati dalle immagini terribili degli ospedali. In questa seconda fase la gente ha rimosso tutto. Noi abbiamo l'indice di mortalità e letalità, ma soprattutto il primo, più alto del mondo in questo momento", ha detto il consigliere del ministero della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma ospite all'Aria di domenica su La7.

"Ad oggi - ha spiegato Ricciardi - su 147 Paesi solo 12 hanno fatto bene: 10 sono asiatici e 2 sono Australia e Nuova Zelanda, dove il Natale in questo momento si celebra normalmente. I 10 asiatici hanno fatto un tracciamento continuo, Australia e Nuova Zelanda hanno fatto un lockdown precocissimo per un periodo breve, mentre tutti gli altri Paesi del mondo hanno ritardato e fatto tropo poco, come Usa, Gb e Brasile".

"Chiudere i voli con il Regno Unito è una buona mossa se lo fanno tutti gli altri Paesi. Come nella prima fase se lo fa solo uno non serve, bisogna farlo in tutta Europa", ha detto Walter Ricciardi commentando il blocco dei voli da e per il Regno Unito deciso dall’Italia dopo l’individuazione di un nuovo ceppo di Covid-19 nel Sud-Est dell’Inghilterra. "Con la nuova variante il virus contagia meglio ma non è più cattivo - ha spiegato Ricciardi -. Dai dati inglesi si rileva che ha tre mutazioni che consentono di penetrare meglio nella mucosa nasale. Per ora queste tre mutazioni vicine alla proteina spike non sembrano alterare la capacità protettiva del vaccino" ma "è chiaro che dobbiamo continuare a monitorare" la situazione.

