Elisa Isoardi negativa al Covid. Adesso cosa farà in tv

Negativa al Covid, ma non per la tv. La bella sorpresa (doppia) viene da Elisa Isoardi, sempre molto presente e attiva sui social dove condivide con i suoi followers un po’ tutto quello che riguarda la sua vita privata e il suo lavoro, anche se è sempre molto riservata sulla sua sfera sentimentale.

Ha pubblicato delle stories in cui ha svelato di essersi sottoposta a un tampone per coronavirus. “Incrociamo le dita…”, ha detto la conduttrice mentre attendeva con ansia l’esito dell’esame. Dopo un po’, Elisa ha poi mostrato il risultato, che è stato fortunatamente negativo. Nella stessa immagine, però, la Isoardi ha aggiunto anche una didascalia che ha lasciato tutti a bocca aperta. Si tratta, infatti, di un importante e inaspettato annuncio. “Ci vediamo presto in tv”, ha scritto la conduttrice. Cosa bolle in pentola per lei? Non possiamo ancora saperlo con certezza, ma di sicuro qualcosa di importante e imperdibile.

