Ennesimo pasticcio sui vigili urbani. Così Astorre asfalta la Raggi

«Prima la firma della direzione generale del Campidoglio per la nomina del generale dell’Esercito, Paolo Gerometta. Adesso, a sorpresa, la nomina del funzionario di polizia Ugo Angeloni, voluto invece dalla stessa Raggi. L’ennesimo pasticcio di una sindaca in confusione che non sa cosa fa la sua mano destra e manca ancora una volta di rispetto ai vigili urbani». È quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito alla nuova nomina a sorpresa di Ugo Angeloni a comandante della Polizia locale di Roma. «Anche sulla delicata e importante nomina del capo dei vigili urbani, la Raggi dimostra incapacità di governare la macchina amministrativa e di imprimere una vera svolta per la città. Ai 6800 vigili urbani di Roma - conclude Astorre - non possiamo che esprimere piena solidarietà».

