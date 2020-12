Salta l'ipotesi Gerometta. Il nuovo capo dei vigili urbani è Ugo Angeloni

04 dicembre 2020 a

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha indicato Ugo Angeloni come nuovo comandante della Polizia Locale di Roma Capitale. Angeloni, classe 1964, è un dirigente superiore della Polizia di Stato. Da marzo 2019 ha svolto compiti di staff del Questore di Roma collaborando nello sviluppo iniziative di rivisitazione organizzativa in materia di prevenzione e controllo del territorio. Dal 2016 Vicario del Questore di Massa Carrara, è stato anche Direttore della I divisione del Servizio Controllo del Territorio - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. «Voglio fare i miei auguri di buon lavoro a Ugo Angeloni - ha dichiarato la Raggi - per il ruolo importante e delicato che andrà a svolgere al servizio della nostra città. Sono certa porterà avanti il suo incarico con determinazione e professionalità grazie alla sua esperienza. Collaboreremo per rilanciare insieme il Corpo».

Intanto Gerometta precisa che il suo passo indietro non è stato provocato da un ventilato rischio scioperi. «Le mie valutazioni non hanno alcun legame con il rischio di scioperi da parte del corpo dei Vigili. La notizia è priva di ogni fondamento. innanzitutto perché il rischio di scioperi non esiste, viste le dichiarazioni di oggi dei sindacati. Notizie come questa hanno un solo fine: quello di screditare e di destabilizzare il corpo della polizia locale. Il mio passo indietro è stato dettato da un grande amore e rispetto per il corpo della polizia locale». Lo ha detto all’Adnkronos il generale Paolo Gerometta che, nelle ultime ore, aveva ritirato la sua disponibilità per l’incarico di nuovo comandante della polizia locale di Roma.

