Tenta di truffare anziana. Arrestato da un carabiniere fidanzato della figlia

E’ entrato in casa di una donna di 81 anni, nel quartiere di Centocelle, dicendo di essere stato mandato da nota società di distribuzione elettrica, ma voleva solo truffarla. Dopo aver letto una vecchia fattura e aver carpito i dati dell’anziana, l’uomo, un 34enne abruzzese, ha compilato un contratto di nuova fornitura, ha falsificato la firma dell’anziana, ma poi, quando è arrivata la nipote della donna in compagnia del fidanzato carabiniere, il trucco è stato presto scoperto ed è fuggito.

Aveva, infatti, chiesto di sottoscrivere un rinnovo di contratto per un fornitore diverso da quello che serviva già la donna. Il militare è riuscito però a raggiungerlo e a fermarlo. Arrestato, ora è accusato di falsità materiale commessa da privato e truffa aggravata. Il carabiniere, in forza al Nucleo Radiomobile di Roma, è riuscito a farsi consegnare il contratto che nel frattempo il truffatore aveva strappato in tre parti e lo ha consegnato ad una pattuglia di carabinieri richiesta al 112. I successivi accertamenti hanno appurato che l’uomo aveva apposto tre firme, su una proposta di fornitura di energia elettrica, dove la 81enne si era rifiutata più volte di firmare. Il 34enne è stato accompagnato in caserma in attesa del rito direttissimo.

