Uragano Gasparri: "Buzzi fa nomi e cognomi del Pd. Perché nessuno risponde?"

Dopo le rivelazioni da Giletti Forza Italia chiede chiarimenti al Nazareno

19 ottobre 2020 a

a

a

“Molto interessanti le dichiarazioni di Buzzi, già gestore delle cooperative rosse di Roma, intervistato da Giletti, che ha reso un'opera meritoria alla conduzione di ‘Non è l'Arena’. Ma il PD vuole rispondere a quello che dice Buzzi? Le sue accuse sono state precise. Ha fatto nomi e cognomi. Ha citato più volte Zingaretti e la sua imbarazzante testimonianza al processo sulle vicende romane. Ha fatto riferimento ad Orfini, già esponente di primo piano del PD della Capitale. Ha parlato di soldi dati al PD (in modalità corrette). Ha detto di aver finanziato il convegno a cui intervenne anche l'allora Procuratore della Repubblica Pignatone. E che solo per un suo "riserbo" non andò a conoscerlo direttamente".

E' l'attacco del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, commissario del partito a Roma. "E il Procuratore della Repubblica emerito ha qualcosa da dire su queste vicende? - continua Gasparri - Lo abbiamo visto apparire e scomparire nelle intercettazioni tramite trojan di Palamara. Vogliamo trasparenza e verità. Perché non dobbiamo fare sconti a nessuno. Ci sono stati processi, ci sono state decisioni anche drammatiche, ci saranno ancora giudizi di appello, ma quello che appare sconcertante è il modo con cui la sinistra evita di rispondere ad affermazioni precise. Che dicono le sfingi mute del PD? La chiarezza non può essere fatta soltanto da Giletti, che va ringraziato per l'opera che sta conducendo”.

