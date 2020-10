Non è L'Arena, l'avvocato di Buzzi provoca Massimo Giletti: "Vorrebbe fare il sindaco di Roma?". E lui confessa i dubbi

12 ottobre 2020 a

Massimo Giletti candidato sindaco del centrodestra per Roma? Il conduttore di Non è L'Arena confessa i dubbi in tv: "Dopo questa sera - ammette - si sono moltiplicati". La puntata di domenica 11 ottobre si concentra soprattutto sullo scandalo Mafia Capitale, ospite Salvatore Buzzi, ex re delle cooperative romane e condannato a 18 anni in appello per corruzione. Alfonso Sabella, magistrato ed ex assessore nella giunta di Virginia Raggi, è in studio e dichiara: "A Roma c'erano più organizzazioni che hanno piegato gli interessi pubblici ad interessi privati. I funzionari spesso sono corrotti, o incapaci".

A quel punto l'avvocato di Buzzi provoca Giletti sul caso candidatura per Roma 2021: "E lei vorrebbe fare il sindaco..." dice il legale. Lo sguardo del conduttore che aspetta qualche secondo prima di rispondere è una doccia gelata per chi lo aveva già candidato nel centrodestra per la corsa in Campidoglio: "Già avevo dei dubbi, dopo questa sera si sono moltiplicati".

Già prima dell'inizio della trasmissione in collegamento con il Tg di La7 Giletti alla domanda sull'ipotesi candidatura aveva liquidato così la collega: "Io candidato a sindaco di Roma? Prima ero candidato a Torino, prossima settimana scopriremo Napoli... Chi vivrà, vedrà".

