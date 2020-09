Willy, altre persone in caserma: possibili nuovi indagati. E spunta l'omicidio volontario

10 settembre 2020 a

Ai quattro arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro potrebbero presto aggiungersi altri indagati. Non sono escluse nuove iscrizioni sul registro degli indagati per la morte del ragazzo di origini capoverdiane massacrato a calci e pugni durante una rissa nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. L’attività istruttoria dei carabinieri della Compagnia di Colleferro, coordinati dalla procura di Velletri, prosegue in queste ore con l’ascolto di altre persone presenti e che avrebbero avuto un ruolo nella rissa. Al momento il procedimento contempla il reato di omicidio preterintenzionale, ma alla luce delle testimonianze raccolte, e citate anche dal gip nell’ordinanza, il capo di imputazione potrebbe aggravarsi e diventare omicidio volontario.

Attualmente sono quattro gli accusati per la morte di Willy: i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Solo a quest'ultimo sono stati concessi gli arresti domiciliari.

