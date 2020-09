La famiglia di Willy: "Basta regalarci fiori, chi vuole faccia un'offerta per i bisognosi"

09 settembre 2020 a

Un post su Facebook della famiglia di Willy Monteiro per ringraziare tutti della vicinanza e per chiedere di evitare omaggi floreali.

"Carissimi - si legge sulla pagina di Erika Monteiro - tutta la famiglia Duarte Monteiro vi ringrazia per la vicinanza che state mostrando in questo momento difficile e di grande dolore. Stiamo sentendo la vicinanza di tutti e come Noi, ci tenete tanto a commemorare il nostro dolce Willy. Tuttavia Vi chiediamo cortesemente di non fare omaggi floreali. Per quanto sia un gesto bellissimo che da un tocco di colore a questi giorni bui, al momento sta creando un po' di disagio".

Poi la richiesta: "Se volete omaggiare Willy c'è la possibilità, per chi ne ha desiderio, di fare un'offerta in busta che sarà devoluta ai bisognosi, in ricordo e omaggio dell'altruismo che contraddistingueva Willy. Chiediamo inoltre a chi volesse partecipare al funerale, di indossare una maglia o una camicia bianca, come simbolo di purezza e della gioventù. Vi ringraziamo col cuore per la vicinanza che ci state dimostrando,

con la speranza che rispettiate la nostra volontà. Famiglia Duarte Monteiro. N.b: Appena ci saranno novità riguardo la data del funerale vi saranno comunicate".

