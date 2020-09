Willy, dettaglio choc: i Bianchi facevano sesso al cimitero con tre sconosciute prima di intervenire

09 settembre 2020 a

a

a

Un particolare agghiacciante emerge dalle carte dell'indagine sull'uccisione di Willy Monteiro a Colleferro. I fratelli Bianchi prima di essere chiamati a fare i giustizieri stavano facendo sesso al cimitero con tre ragazze di cui non sapevano nemmeno i nomi. Lo confessano gli arrestati nei loro interrogatori in cui ovviamente si difendono e respingono le accuse (ma tutti i testimoni invece li inchiodano).

Ecco i dettagli nelle carte dell'interrogatorio, da cui emerge anche che i fratelli Bianchi avevano uno (Marco) 5 carichi pendenti, tutti per lesioni personali, e l'altro (Gabriele) 3, per lesioni personali e per porto di armi:

