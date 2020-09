Paolo Ciani si candida a Roma. Ecco il nome debole per far arrivare la Raggi al ballottaggio

05 settembre 2020 a

A dare il via ufficialmente alla corsa per il Campidoglio è il "nome debole" del centrosinistra che serve a far arrivare Virginia Raggi al ballottaggio. È Paolo Ciani, consigliere regionale del Lazio legato al movimento Demos che oggi ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Roma. "Ci siamo! In tanti mi avevano chiesto cosa avremmo fatto alle prossime elezioni di Roma con Democrazia Solidale - DEMOS. Saremo presenti in tutti i Municipi e al Comune con nostre liste e avremo un candidato sindaco da proporre alla coalizione. E ora si corre!", ha scritto su Facebook.

Serve restituire alla Capitale "una visione, un ruolo internazionale, culturale, religioso. Non solo gestione del quotidiano, insomma, ma la città deve ritrovare la sua anima", ha detto Ciani in un'intervista ad Avvenire. In cui chiedono: ma ne ha parlato col segretario del Pd Nicola Zingaretti? "Della nostra volontà di partecipare alle primarie come Demos sì, del mio impegno personale ancora no". "Attendevo le risposte dei nomi che erano usciti", aggiunge. Ed infatti "nomi importanti e unitivi come Enrico Letta e David Sassoli si sono tirati indietro. Ma se si tirano fuori nomi importanti e tutti dicono di no e è umiliante per la città, perché si sa che governare Roma rischia di bruciarti".