Bomba sulle Regionali in Toscana: ora la Ceccardi è avanti

Susanna Ceccardi, candidata della Lega, sarebbe avanti ad Eugenio Giani, portabandiera del centrosinistra, nella corsa alla presidenza della "rossa" Toscana. Ha del clamoroso il sondaggio pubblicato da Affaritaliani.it e realizzato, per lo stesso portale, da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e docente di Strategie delle ricerche di opinione e di mercato all’università degli studi RomaTre.

Stando a quanto rivela il portale onlone. "la Ceccardi è davanti nelle intenzioni di voto con il 43,1% contro il 41,7 del candidato del Centrosinistra Giani. Irene Galletti del Movimento 5 Stelle si ferma all'8,4%. Altri candidati complessivamente alla presidenza della Regione Toscana al 6,8%".

Se davvero questo fosse l'esito della partita elettorale, per il governo si aprirebbe una fase complicatissima. E nel Pd la leadership di Zingaretti sarebbe immediatamente messa in discussione. Ciò che è certo è che i candidati sono appaiati secondo la maggior parte dei sondaggi e il trend della Ceccardi è in crescita. Il ché, ad ancora oltre due settimane dalle elezioni, autorizza sogni di gloria nel centrodestra.