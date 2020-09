Cento anni del quartiere. Perché la Raggi insulta la Garbatella

04 settembre 2020 a

È polemica sul bando del Campidoglio da 40mila euro per festeggiare il centenario della Garbatella, quartiere di edilizia popolare caratterizzato da architetture ispirate alle città giardino inglesi del primo Novecento. «La Raggi e la sua giunta insultano la Garbatella. Sono passati già sei mesi dall’appuntamento del centenario del quartiere, ma come al solito Raggi e i suoi sodali si svegliano a scoppio ritardato e fanno uscire un bando per attività culturali dedicate al centenario con un semestre di ritardo. In Campidoglio si comportano in modo sleale, tenendosi soldi che andrebbero dati al Municipio e invece se li spendono oltre tempo massimo solo per iniziare la campagna elettorale», contesta il presidente del Municipio VIII di Roma, Amedeo Ciaccheri.

«Nei mesi passati il Municipio, nella totale assenza del Comune, ha organizzato celebrazioni - prosegue - che hanno coinvolto il quartiere, le scuole, la rete delle imprese locali, l’Ater di Roma, la Regione Lazio, l’Università degli studi Roma Tre, artisti, poeti, attori».