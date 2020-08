L'attacco di Aurigemma: "Gestione fallimentare all'Umberto I, il dg Panella si dimetta"

20 agosto 2020 a

"Cos’altro deve succedere all’Umberto I, una tra le più grandi aziende ospedaliere d’Europa, per capire che la gestione attuale è del tutto fallimentare?". È quanto si chiede il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma. "In questi anni di guida da parte del direttore generale Panella - ricorda Aurigemma - abbiamo appreso notizie a dir poco sconvolgenti. Dalla chiusura dopo poche ore dall’apertura del Covid Hospital 5 per problemi sulla rete fognaria, al caso delle barelle per il trasporto dei defunti abbandonate nei viali della struttura; dagli effetti personali di un paziente deceduto di Covid ritrovati a Varese, alla continua perdita dei grandi interventi o delle prestazioni erogate che, insieme ai pazienti, diminuiscono annualmente".

Aurigemma è un fiume in piena: "Senza dimenticare, poi, la chiusura di reparti che erano diventati un punto di riferimento nazionale, come quello delle malattie rare, o come non ricordare l’episodio dell’83enne che doveva essere sottoposto ad un intervento al cuore, ma una volta ’aperto' sarebbe stato ’richiuso' per mancanza di un pezzo del pacemaker". "E dopo tutto questo, oggi il dg, parlando della chiusura del reparto di oncologia pediatrica, è riuscito addirittura a scaricare le responsabilità su chi ha guidato la struttura, chiedendo delle spiegazioni per il calo progressivo dei ricoverati. Ma siamo noi a chiedere spiegazioni al direttore generale, dopo tutti i suoi fallimenti. Anzi, viste le sue ’performance' tutt’altro che entusiasmanti, e considerato che il presidente Zingaretti non ha il coraggio di sollevarlo dall’incarico che gli ha affidato, chiediamo al dg Panella di avere un sussulto di orgoglio e di dimettersi. Almeno questo gesto sarebbe una forma di rispetto nei confronti di cittadini e pazienti che vivono sulla loro pelle i disservizi che la sua gestione ha causato", conclude Aurigemma.