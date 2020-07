L'assessore di Zingaretti fa domanda per il concorso alla Asl

F. S. 16 luglio 2020 a

Ha paura della crisi sociale prevista per autunno? Sta per andarsene a fare il ministro Nicola Zingaretti e quindi finirà la pacchia in giunta regionale? Resta il fatto che l’assessore al welfare della regione Lazio, Alessandra Troncarelli, assiste se stessa e si preoccupa anzitutto del proprio futuro.

È il Foglio a confermare la notizia che stava circolando da qualche ora che la Troncarelli ha fatto domanda per partecipare ad un concorso indetto dalla Asl di Viterbo: vuole fare l’assistente amministrativo. Il che oggettivamente impressiona. E ricorda la vicenda che provocò scandalo dei deputati ignoti che fecero domanda nei mesi scorsi per un concorso alla Camera e che sono rimasti sconosciuti. Ma quando la politica si deciderà a tornare ad essere un servizio per la collettività e non per se stessi?