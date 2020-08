Virginia Raggi, terzo mandato e alleanze con il Pd: nella votazione su Rousseau vincono i sì

14 agosto 2020 a

Virginia Raggi può quindi ricandidarsi come sindaco di Roma. Con 39.235 voti (80,1 per cento) i militanti del Movimento 5 Stelle hanno detto sì al mandato zero. Sono invece 9.740 i voti contrari (19,9 %). Hanno partecipato alle due votazioni un totale di 48.975 aventi diritto che hanno espresso complessivamente 97.685 preferenze.

"Mi ricandido. Ora avanti a testa alta. Insieme. Grazie a tutti per il sostegno e l’incoraggiamento che non avete mai fatto mancare. Parlo al plurale perché noi siamo una squadra: uniti vinceremo le sfide che ci attendono" ha dichiarato la sindaca.