Omicidio choc a Roma. Confessa il vicino di casa. Ha sparato lui

Ancora un omicidio in pieno giorno tra le strade di una Capitale che ricorda il far west. Fabio Catapano è stato ucciso alle 11 di questa mattina, appena uscito dalla sua abitazione in via Sparanise, zona Spregamore. In quella strada vicino al Divino Amore il killer avrebbe sparato diversi colpi di arma da fuoco centrando in pieno la vittima, un imbianchino italiano di 48 anni.

Omicidio choc a Roma, ucciso davanti casa a colpi di pistola

Quando i Carabinieri di Pomezia e di Frascati sono arrivati sul posto il corpo dell’uomo era disteso per terra in una pozza di sangue. Inutile l’intervento dei sanitari. Sul posto sono in corso gli accertamenti del Nucleo Operativo e della Procura di Roma. E poco dopo un ventitreenne ha bussato alla porta dei Carabinieri confessando l’omicidio. Si tratta di un vicino di casa, un ragazzo incensurato che al momento è ancora nella caserma dei militari dell’Arma per essere sentito prima di un eventuale fermo. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il movente alla base del delitto e la dinamica dell’omicidio.