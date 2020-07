Omicidio choc a Roma, ucciso davanti casa a colpi di pistola

Andrea Ossino 17 luglio 2020 a

a

a

Un colpo, poi un altro. Infine il silenzio. È stato ucciso in strada l’uomo ammazzato questa mattina a Roma intorno alle 11 fuori dalla sua abitazione. Fabio Catapano il nome della vittima. Alcuni colpi di pistola hanno destato l’attenzione di chi abita vicino al Divino Amore, zona Spregamore. Quando i Carabinieri di Pomezia e di Frascati sono arrivati sul posto il corpo del 48enne era disteso per terra in una pozza di sangue. Inutile l’intervento dei sanitari. Sul posto sono in corso gli accertamenti del Nucleo Operativo e della Procura di Roma.

Secondo quanto si apprende ci sarebbe già un sospettato che al momento sarebbe in caserma.