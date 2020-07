FdI in tackle su Zingaretti: Campo Testaccio deve restare al Comune

15 luglio 2020 a

a

a

È scontro su Campo Testaccio, storico impianto del rione in cui la Roma aveva vinto il primo scudetto. Sulla riqualificazione è piombata la Regione Lazio, ma tanti sono i punti critici della vicenda come sottolineato da Fratelli d'Italia. "L'impasse sul Campo Testaccio paga il caos del M5s e del Pd, sia a livello comunale che municipale. Abbiamo sempre sostenuto che trattandosi di un impianto storico era ragionevole che la struttura rimanesse al dipartimento comunale e non in capo al I Municipio, e su questo porteremo avanti la mozione affinché torni al Campidoglio", affermano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Francesco Figliomeni presidente della commissione capitolina Sport, Stefano Tozzi capogruppo nel I Municipio e Alessandro Cochi responsabile dipartimento Sport Fd'I Roma.

"Campo Testaccio deve essere un distretto sportivo a beneficio della città mentre il I Municipio ha preferito fare fughe in avanti pensando di destinare per il Campo e il borghetto adiacente un finanziamento regionale ed un soggetto attuatore senza attivare alcun iter di evidenza pubblica. Un atteggiamento singolare, tanto che molti residenti hanno mostrato perplessità in merito. Come Fratelli d'Italia riteniamo che il Campo Testaccio - affinché possa tornare ad essere una realtà sportiva di rilievo - debba avere una riqualificazione degna e rimanere in carico al Comune con competenze certe", conclude la nota.

Zingaretti raddoppia i fondi ai compagni. Pioggia di soldi per il Piccolo Cinema America

Ieri la giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera nella quale, insieme a Municipio I di Roma Capitale e ASP Asilo Savoia, viene stretto un accordo istituzionale per il recupero e la restituzione alla fruizione pubblica dello storico "Campo Testaccio" ubicato nel Rione Testaccio tra via Monte de' Cocci e Via Nicola Zabaglia, accanto alla Piramide Cestia e al Cimitero Acattolico a Roma.