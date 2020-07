Zingaretti raddoppia i fondi ai compagni. Pioggia di soldi per il Piccolo Cinema America

Il governatore taglia tutto. Tranne i fondi agli amici suoi e di Conte

Mentre il settore cinematografico è in crisi nera Nicola Zingaretti raddoppia i fondi, ma solo agli amici. O meglio ai compagni. Come quelli dell'associazione Piccolo Cinema America delle arene estive gratuite, idoli indiscussi della sinistra radical chic e omaggiati recentemente dalla visita del premier Giuseppe Conte e compagna. Ebbene, il governatore del Lazio, come riporta il sito 7Colli che raccoglie la denuncia del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo, ha elargito ai Ragazzi del Piccolo America nel 2020 ben 150mila euro, il doppio rispetto all'assegno staccato lo scorso anno. Il tutto, come denuncia la Colosimo che presenterà un'interrogazione, con un escamotage ovvero i fondi per l'arena estiva al casale della Cervelletta- circa 50mila euro - che l'associazione Roma Natura girerà al Piccolo Cinema America per la manifestazione.

“È opportuno che in un momento di grave crisi per il settore cinematografico con migliaia di posti di lavoro a rischio, finanziare (addirittura con un aumento delle risorse a disposizione) l’Associazione Piccolo Cinema America, senza tener conto dell’emergenza Covid che avrebbe dovuto imporre, a tutte le attività finanziate con risorse pubbliche, un inevitabile ridimensionamento?”. È opportuno finanziare anche la manifestazione cinematografica organizzata dall’Ente Roma Natura che, come visto, non è altro che un ulteriore contributo erogato a favore della stessa associazione, cioè Piccolo Cinema America?”, scrive la Colosimo nell'interrogazione su quello che dai titoli di testa sembra un gran brutto film. Aspettiamo il finale.