Allarme coronavirus di importazione. "Troppi positivi, bloccate i voli dal Bangladesh"

Emergenza coronavirus, fermate gli arrivi dal Bangladesh. L’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio chiede "la sospensione dei voli da Dacca in quanto non garantiscono i livelli di sicurezza". Lo riporta l’account social Salute Lazio dell’assessorato alla Sanità della Regione Lazio che fornisce i primi dati dei tamponi per il Covid-19 effettuato sui passeggeri arrivati all'aeroporto di Fiumicino con il volo speciale Dacca-Roma, autorizzato da Enav, dopo quelli già preoccupanti arrivati dai test sierologici. Sono stati rilevati "già 6 tamponi positivi ai test effettuati ieri, che si completeranno durante la mattinata di oggi. Alcuni passeggeri avevano anche alterazione della temperatura", precisano dal’Unità di crisi.

Sui controlli all'aeroporto l’epidemiologo Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Virologia e Microbiologia dell’Università-azienda ospedale di Padova ha detto che si tratta di "un passo nella direzione giusta" ma perché siano efficaci serve la giusta "capacità operativa. Sono misure che funzionano, sono state applicate con un certo successo sia in Nuova Zelanda che in Australia. Ma chiaramente serve la logistica, bisogna vedere quanti passeggeri ogni giorno vengono tracciati. Occorre poi fare delle stime", ha detto Criosanti al Messaggero. Una cosa è certa: ma pensar ci prima? "Sarebbe stato meglio". Ma "teoricamente saremmo ancora in tempo, diciamo che siamo all’ultimo momento giusto" per evitare una dolora seconda ondata di contagi da importazione.