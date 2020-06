15 giugno 2020 a

a

a

Sviene nell'auto che brucia, salvato da due carabinieri prima dello scoppio. Due carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in servizio di pattuglia, verso le 14,30 di questo pomeriggio, hanno salvato la vita ad un uomo di 79 anni, non curanti del pericolo di mettere a rischio la propria. L'anziano era svenuto dopo che la sua auto aveva preso fuoco, probabilmente per autocombustione, mentre percorreva via dei Monti Tiburtini, all'altezza dell'Ospedale Sandro Pertini. I due Carabinieri in transito hanno notato l'auto in fiamme e il conducente privo di sensi e nonostante le fiamme e il fumo intenso, non ci hanno pensato due volte a soccorrere l'uomo, estraendolo di peso e rianimandolo in attesa del 118 che lo hanno condotto nel vicino ospedale. Anche i due Carabinieri, per piccole ustioni e le esalazioni respirate, si trovano tuttora in osservazione presso lo stesso ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per le.incombenze del caso.