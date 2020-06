Roma come il Bronx, nuova rapina violenta in centro storico

15 giugno 2020 a

Ancora una rapina violenta in strada a Roma, stavolta in pieno centro storico. Una donna italiana di 52 anni è stata aggredita alle 12 di ieri da due uomini in via di Santa Sabina, nel centro storico di Roma. In sella a uno scooter, entrambi coperti dai caschi, hanno avvicinato la vittima aggredendola e dileguandosi con la borsa contenente mille euro in contanti e con un Rolex da 8mila euro.

E' il secondo caso in pochi giorni. Solo alcun i giorni fa, in fatti, un uomo era stato rapinato nel quartiere Aurelio. Era seduto al bar con un'amico, s'è ritrovato a terra in un lago di sangue e con il Rolex sparito.I tre rapinatori sono entrati nel locale di via Federico Galeotti con i volti coperti da caschi e pistola in pugno. Hanno intimato al sessantenne che aveva al polso il prezioso orologio, di consegnarglielo con la pistola puntata alla nuca. Un attimo di esitazione è costato caro all'uomo che è stato colpito alla testa con una furia incredibile. I tre con il bottino in mano sono scappati a bordo di due scooter.