Violenta rapina all'Aurelio: gli tolgono il Rolex e gli spaccano la testa

Era seduto al bar con un'amico, s'è ritrovato a terra in un lago di sangue e con il Rolex sparito.I tre rapinatori sono entrati nel locale di via Federico Galeotti all'Aurelio intorno alle 18.30 con i volti coperti da caschi e pistola in pugno. Hanno intimato al sessantenne che aveva al polso il prezioso orologio, di consegnarglielo con la pistola puntata alla nuca. Un attimo di esitazione è costato caro all'uomo che è stato colpito alla testa con una furia incredibile. I tre con il bottino in mano sono scappati a bordo di due scooter. Ma sono stati ripresi dalle telecamere dei negozi e i poliziotti, giunti sul posto, sperano di poter risalire alla loro identità, anche attraverso le targhe degli scooter.

L'uomo è stato trasportato subito in ospedale in codice giallo. I medici lo hanno medicato con qualche punto di sutura. L'amico della vittima, che era seduto con lui al bar, è ancora sotto choc. Ha provato a inseguire i rapinatori ma, quando gli hanno puntato la pistola addosso ha desistito. I tre, probabilmente italiani, indossavano i giubbotti tipici dei fattorini. A lasciare tutti i presenti senza parole e impietriti, la furia violenta dei rapinatori. E ora hanno paura: "Qui si rischia la vita per un orologio".