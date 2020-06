Via del Frantoio, sgomberato l'ex centro immigrati occupato tra gli applausi

Tre pullman pieni di extracomunitari. E ora dove li portano?

Questa mattina sono stati sgomberati i locali occupati da decine di immigrati in via Del Frantoio 44, nel quartiere Tiburtino III, periferia est di Roma. "Tre pullman pieni, carichi di immigrati sono partiti dall'ex centro" riferisce la notizia dello sgombero Marco Continisio presidente del comitato di cittadini "Tiburtino terzo Millennio".

"Nei giorni scorsi - ricorda - ero stato promotore di diverse proteste per chiedere lo sgombero immediato di questa occupazione che già da subito aveva infuocato gli animi dei residenti, preoccupati dal periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo - dice Continisio - Ringrazio tutti i residenti che hanno creduto in me in questi giorni, e mi hanno supportato in questa ennesima battaglia. Mi auguro che ora l'amministrazione metta al bando i locali e ne faccia buon uso per gli abitanti di Tiburtino III".