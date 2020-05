Via del Frantoio, ex centro accoglienza occupato dai migranti. L'urlo dei residenti: sgombero o ne arriveranno altri

Ex centro accoglienza di via del Frantoio occupato dai migranti, l'urlo dei residenti: "Se non li sgomberano, dopo gli sbarchi ne arriveranno altri e in questo periodo di emergenza Coronavirus il rischio sanitario aumenta".

Sit-in dei residenti davanti ai cancelli della struttura nel quartiere Tiburtino III alla periferia est di Roma, tra Pietralata e Colli Aniene, in IV Municipio.

"Oggi, insieme ad una folta delegazione di residenti sono stato in Via del Frantoio per dare un seguito alle proteste dei giorni scorsi - dice Marco Continisio, presidente dell'associazione Tiburtino Terzo Millennio -. Da circa una settimana i locali - spiega Continisio -, dove già in passato erano presenti due centri di accoglienza, sono stati occupati da molte persone non identificabili di origine africana".

I residenti, manifestano la loro contrarietà all'arrivo di queste persone di cui non si conosce nulla circa lo stato di salute.

"Queste persone girano e bivaccano nel quartiere, in un periodo così difficile di emergenza sanitaria da Covid-19, in particolare in questa delicata fase della ripartenza dopo il lockdown, i cittadini non possono tollerare questo ennesimo sopruso. Chiediamo lo sgombero immediato ed un presidio fisso della polizia. In settimana - conclude il presidente dell'associazione Tiburtino Terzo Millennio - abbiamo già depositato un esposto alla polizia di stato".