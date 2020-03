L’emergenza Covid-19 sottolinea ancora di più e riporta alle cronache la drammatica situazione di solitudine e isolamento che vivono le persone anziane nella Capitale. E’ di ieri sera la notizia di una donna completamente abbandonata a se stessa nella sua abitazione.

Erano da poco passate le 20.30 quando un’anziana di ottantaquattro anni, residente nel quartiere Nuovo Salario ha chiamato il 113 chiedendo d’urgenza un aiuto ai Carabinieri. La donna infatti non riuscendo a deambulare da giorni era a digiuno per via della sua impossibilità di alzarsi dal letto. Immediato l’intervento del Gruppo di Roma che le ha inviato a casa una pattuglia di Carabinieri della Stazione Fidene. I militari per entrare nell’abitazione dell’anziana hanno dovuto per forza di cose forzare la porta d’ingresso. La scena davanti ai loro occhi è stata di estrema desolazione. La donna versava davvero in precarie condizioni.

Dopo averla accudita, dandole da bere e servendole un pasto caldo inviato dalla caserma, le hanno tenuto compagnia fino all’arrivo dei servizi sociali del Comune di Roma che ora la stanno seguendo nella sua delicata condizione. Fortunatamente - nonostante la debolezza per il digiuno forzato della donna che si è subito ripresa - non è stato necessario l’intervento del personale sanitario.